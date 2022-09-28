Sosyal konut başvuruları için uyarı

Bakanlık, sosyal konut başvuruları ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut başvuruları ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

TOKİ sosyal konuta başvurular tüm hızıyla sürürken projeye katılım için dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bakanlıktan uyarı geldi. İşte başvuruların iptal edilmemesi için dikkat edilmemesi gerekenler…

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere açıklandı.

EŞLERDEN YALNIZCA BİRİ

250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor.

Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor.