Sosyal konut için başvuru sayısı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların merakla beklediği sosyal konuta başvuru sayısı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “(Sosyal konut projesi) Aldığımız veriye göre saat 10.30 itibariyle 92 bin başvuru var.” dedi.

Dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Devam edecek bir yapıda hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk etapta 81 ilde 250 bin konut inşa edilecek, 100 bin altyapılı konut arsası satışa sunulacak, 10 bin iş yeri ile vatandaşlara kendi işini kurma imkanı sunulacak.

Projenin adını “İlk evim, ilk işyerim” olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini, 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecektir” diye konuştu.

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.