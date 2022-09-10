Sosyal Konut için gözler Erdoğan’da

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sosyal Konut için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da.

Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Ocak’ta detaylarını duyuracağı proje hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler.’ dedi.

Hükümet son dönemde konutlardaki yüksek satış ve kira artışıyla mücadele için harekete geçti. Yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak sosyal konut projesinde geri sayıma geçildi. Projenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin TOKİ eliyle yapılacak en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu, 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlar için 13 Eylül’e tarih verdi.

BİR DİZİ POLİTİKA VE TEDBİR

2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) yapılan derlemeye göre, program döneminde fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda programda bir dizi politika ve tedbir açıklandı.

Buna göre, salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak şekilde şehirlerin daha sağlıklı yapılaşma koşullarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlara sunulacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.” ifadesiyle duyurduğu projenin detayları gelecek hafta belli olacak. Proje, vatandaşların kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

KURUM’DAN PROJE HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray’ programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye çok büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 il ve ilçelimizde vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Burada gençlerimiz, emekli, şehit ve gazi yakınları ile emekli vatandaşlarımız olacak. Asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaş ile ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden yararlanabilecekler. Bu kasmamda da müjdemiz var.”

SOSYAL KONUT VE ARSA

13 Eylül’de hem sosyal konut, hem de alt yapılı arsa vereceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

“Alt yapılı arsa ile vatandaşlarımız bizim alt yapısını ve imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler. Ülkemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bir tarafta da milletin namına tek bir işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan muhalefet var. Bu anlayış bugüne kadar hiçbir yere gitmedi. Bir tarafta bu anlayış varken her afette milletin yardımına koşan bir irade var.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKAN DÖNÜŞÜ AÇIKLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Uçakta bir gazetecinin Türkiye’de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül’de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek? sorusuna şu yanıtı verdi;

Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.