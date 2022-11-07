Sosyal konut için kuralar çekiliyor

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Şırnak ve Ardahan’da gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan’da gerçekleştirildi.

Uygun fiyat ve şartlarda kısa sürede ev sahibi olunmasını sağlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasında başvuru süreci geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak ve Ardahan’da kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Pazartesi başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!” ifadelerini kullandı.