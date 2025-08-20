Haberler

Sosyal Konut Projeleri Masaya Yatırıldı

AİLELER İÇİN SOSYAL KONUT PROJELERİ ÜZERİNE TOPLANTI

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın liderliğinde düzenlenen toplantıda, dar gelirli aileler için TOKİ öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu toplantıya ilçe kaymakamları da katıldı ve gündemdeki konut projelerinin detayları ele alındı.

PROJELERİN HEDEFİ GÜVENLİ VE MODERN YUVALAR

Toplantıda, TOKİ’nin gerçekleştireceği sosyal konut uygulamaları ile vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. Bu projelerin, güçlü Türkiye vizyonuna hizmet ederek vatandaşların yaşam standartlarını artıracağı ve şehirleşme sürecinde önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

AYDIN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İlimiz Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları kapsamında, Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında, İlçe Kaymakamlarımızın katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlarımız için inşa edilecek sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak konut projeleriyle vatandaşlarımız güvenli yuvalara kavuşacak.”

