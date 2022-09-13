Sosyal konut projesi için gözler Erdoğan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’te vatandaşların merakla beklediği sosyal konutlarla ilgili açıklama yapacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00’te açıklayacak.

Kiralardaki ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut projesi hazırlandı.

Bu kapsamda; 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek.

Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00’te açıklayacak.