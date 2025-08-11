Haberler

Sosyal Konut Projesi İçin Toplantı Yapıldı

SOSYAL KONUT HAMLESİ KAPSAMINDA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan Sosyal Konut Hamlesi çerçevesinde Tekirdağ’da sosyal konut yapılacak arazilerin belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu proje, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla ilde toplu konut inşa edilmesini öngörüyor. Projenin temel hedefi, yapılacak konutlar sayesinde konut arzının artırılması, kira fiyatlarının düşmesi ve konutların daha erişilebilir hale gelmesi.

TOPLANTIYA KATILIM SAĞLANDI

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen bu önemli toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile birlikte Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy katılıyor.

