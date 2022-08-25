Sosyal Konut Projesi’nde ayrıntılar belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı Sosyal Konut Projesi’nin ayrıntıları belli oluyor.

81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıklayacağı sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvuru yapabilecek.

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” dedi.

Bakan Kurum’un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30’u sınırı dikkate alındığında İstanbul’da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL’lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Yeni evliler diye değil “gençler” diye bir kategori olacak.