Sosyal konuta başvuru 4 milyonu aştı

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 250 bin sosyal konut projesine başvuruların 4 milyonu aştığı öğrenildi.

250 bin sosyal konut projesinde başvurular bir hafta geçmeden 4 milyon kişi sınırına yaklaştı. Projeye anlık olarak binlerce kişinin başvurusu devam ediyor.

İlk Evim, İlk iş Yerim sosyal konut projesinde henüz bir hafta dolmadan başvuru sayısı 4 milyona gidiyor. Bu yoğun talep, dar gelirliler başta olmak üzere orta gelir grubuna kadar olan kesimde konut ihtiyacının yüksek, konuta erişim imkanının ise çok kısıtlı olduğunu gösteriyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde konut fiyatlarının 1.5 yıl gibi bir sürede 2 katından fazla artışlar yaşadığı süreçte, devletin yüzde 40 sübvansiyonlu fiyatlar sunması projeye olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca bu gelir gruplarına konut üretiminin artık özel sektör payının giderek düştüğü, TOKİ payıyla yükseldiği dikkat çekiyor. Bu açıdan piyasa şartlarına göre düşük fiyat ve artan vade imkanının projeye olan talebi katladığı görülüyor.

İlk etabında 250 bin sosyal konut, 100 bin altyapısı hazır konut arsası, 10 bin iş yeri satışı olacak ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamındaki konutlar için başvurular hız kesmeden devam ediyor. 14 Eylül – 31 Ekim arasında alınacak başvurular için daha bir hafta dolmadan 3.9 milyonun üzerinde kişi talep oluşturdu. Dev sosyal konut projesine anlık olarak binlerce kişi e-devlet sistemi ve Halkbank ile Ziraat Bankası şubelerinden talep oluşturuyor. Projede gençler ve emeklilere yüzde 20’şer; şehit yakınları/gaziler ve engelliler için ise yüzde 5’er kota ayrıldı. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım arasında olacak.