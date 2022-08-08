Sosyal konutla ilgili ayrıntılar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” açıklaması yapmıştı. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Tarihin en büyük TOKİ sosyal konut projesinin detayları netleşmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bu sadece İstanbul ya da Ankara’da değil Türkiye’nin 81 şehrinde sosyal konut projesi hayata geçirilecek. Burada dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başvuru şartlarını açıklamasını bekliyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilileriyle görüştüğümüzde ilk edindiğimiz bilgilere göre en az 100-150 bin konutun inşa edilebileceğini ifade edebiliriz. Bu sayı talebe göre daha da fazla olabilir.

YÜZDE 10 PEŞİNAT!

Daha önce TOKİ dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için konut projesi geliştiriyordu. Burada devlet Hazine arazisini ev yapmak için vatandaşlara tahsis edecek. Burada 3-4 katlı yapılar inşa edilebilecek. Burada en önemli husus vatandaşların dar gelirli olması gelirin 10 bin lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul için bu rakamın 11 bin 500 lira olması bekleniyor.

Ödeme şekiller de aslında TOKİ’nin standartlarına uygun. Bundan önce yüzde 10 peşin alınıyordu. 180 ay ile 200 ay arasında taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Yine yüzde 10 peşinat olacak.

İlk defa gençlere kontenjan ayrılacak. Emekliler için, dar gelirliler, şehit yakını ve gaziler için ayrı bir kontenjan ayrılacak. Yeni evlenecek çiftler ayrı bir kategoriden değerlendirilecekler. Başvuru şartları ne zaman? Henüz net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül ayında kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz. Başvuruların da e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade edelim.”