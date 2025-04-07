Sosyal Medya Bağımlılığı Artıyor, Acı Sonuçlar

Çığ gibi büyüyen sosyal medya bağımlılığı, gün geçtikçe daha da kontrol edilmez bir hale geliyor. Son gelişmelerden birinde, çocuğunu küvette unutarak Instagram’a dalan bir anne büyük bir facia yaşadı. Müzisyen Sinan Akçıl’ın yanında çalışan yabancı uyruklu bireyin, Belarus’un Minsk şehrindeki akrabalarının iddiasına göre, sosyal medya ile ilgilenirken beş aylık çocuğunu banyoda küvette bıraktığı bildiriliyor. Kadın, iki saat sonra banyoya gittiğinde çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

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Çocuğunu kaybeden çiftin acı olayı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından 4 Nisan’da şu sözlerle duyurdu: “Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün… Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan artık aile gibi olduğumuz Olga’mız’ın annesinin 5 aylık torunu ‘Varya’ korkunç bir ‘Instagram’ kazası ile hayatını kaybetti. Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram’a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen… Olga az Türkçesi ile diyor ki ‘Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.” Bu acı haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi.