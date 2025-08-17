Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul’da sosyal medya aracılığıyla kendilerini koruma polisi olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında pek çok sahte polis kimliği, tabanca ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA OPERASYONU

İstanbul’da sosyal medya platformlarında, kendilerini koruma polisi olarak tanıtarak kurum ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gerçek vatandaşları dolandırdığına dair tespitlerde bulundu. 15 Ağustos Cuma günü Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla üç şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 579 adet 9 milimetre dolu fişek, 191 adet kuru sıkı fişek, 5 adet şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 adet rozet, 2 adet araç kartı, 2 adet polis rozeti, 1 adet mont, 2 adet yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu bulunarak ele geçirildi.

TUTUKLANMALARIYLA SONUCUNU BULDU

Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden B.S. (52), M.E.S. (21) ve F.E. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.