Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Karabük merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda, sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 13 kişi gözaltına alındı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden reklam yaparak vatandaşları dolandıran ve kazançlarını kripto para borsalarında aklamaya çalışan 15 şüpheli tespit edildi.

DOLANDIRICILIK FAALİYETİ

Karabük ile birlikte 23 ilde toplam 43 kişiyi dolandırarak 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, İzmir ve Malatya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ VE FIRARİ ŞÜPHELİLER

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde, 11 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi. Bununla birlikte, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.