Meclis genel kurulu haftaya Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri’ne yönelik düzenlemenin yer aldığı kanun teklifinin görüşmeleriyle başlayacak.

Teklife göre, İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi sermayesine eklenecek.

Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak. Teklifin yasalaşması halinde Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan sosyal medya ve dezenformasyon yasa teklif, tali komisyon olarak Dijital Mecralar Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif daha sonra Adalet Komisyonu’nda ele alınacak.

40 maddelik yasa teklifiyle sosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.

Bu ceza kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Yasa teklifiyle ayrıca, internet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınacak.

Haber sitelerinde resmi ilan ve reklamlar yayınlanabilecek. Basın Kartı resmi kimlik yerine geçecek.