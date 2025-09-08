Haberler

Sosyal Medya Erişim Sorunları Yaşanıyor

SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNLARI GÜNDEME OTURDU

Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim problemleri hızla gündemin üst sıralarına yerleşti. Kullanıcıların geri dönüşlerine göre, bu sorunlar özellikle 23.30 civarında belirginleşiyor. Hem mobil uygulamadan hem de web sürümünde gecikmeler, içerik yüklenmeme sorunları ve çeşitli hata kodları ile karşılaşmanın olduğu belirtiliyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kesintileri izleyen bağımsız teknik servisler tarafından sunulan raporlar, Türkiye genelinde ciddi bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor. Bunun yalnızca yerel mi yoksa dünya genelinde mi olduğu ise henüz netleşmiş değil.

SORUNUN KAYNAĞI SORGULANIYOR

WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi popüler platformlarda akış yenileme ve giriş sorunları meydana geliyor. Sorunun teknik bir problemlerden ziyade bant daraltma uygulamasından kaynaklanma ihtimali gündeme geldi. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarının ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya dair yaptığı açıklamada, “WhatsApp servislerinde global ölçekte bir hizmet kesintisi olduğu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından izlemektedir.” şeklinde bilgiler verdi.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

