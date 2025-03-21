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Sosyal Medya Fenomeni Canlı Yayında Gözaltında

SONAT IŞIK’IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Polisleri hedef alan bir paylaşım yaparak ciddi eleştirilerin odağı haline gelen sosyal medya fenomeni Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında içerikler üreten Işık, yaptığı paylaşımda, “Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi, dijital kayıt dönemi. sizi de bulurlar. bir sosyal medya like’ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bir arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. o size verilen ’emir’leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın.” şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDAN GÖZALTINA ALINDI

Işık’ın tepkilere neden olan paylaşımının ardından, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayın esnasında polis ekipleri evine geldi. Kapıyı açan Işık, gözaltına alındığını öğrendi. Hemen ardından, canlı yayını kapatmadan önce hiç bir şey söylemeden yayını sonlandırdı.

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