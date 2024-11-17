Sosyal Medya Fenomenleri Arasındaki Kavga

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İki sosyal medya fenomeni kadın arasında, aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli bu kadınlar arasında bir tartışma çıktı. Yüz yüze görüşmek isteyen iki fenomen, paylaştıkları konumda buluştu.

TARTIŞMANIN SONUCU VE YARALANMA

Yaşanan tartışma sırasında, Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım’ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yıldırım acı içinde bağırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cansum Şener ise, beraberinde bulunan erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, yaralı olan Çağlayan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda, Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kavga esnasında silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım’ın, olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabında canlı yayında paylaştığı görüntüler de gün yüzüne çıktı. Bunun yanı sıra, ikilinin bir uygulama üzerinden yaptıkları konuşmaları da sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gözlemlendi.