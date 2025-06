Sosyal Medya Fenomenleri Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden yayınlar açarak haksız kazanç sağlama ve insanları kumar oynamaya teşvik etme iddialarıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Eray Can Özkenar’ın da bu süreçte gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor, sebepleri hakkında ise detaylar ortaya çıkıyor.

SANAL DEVİYE VE GÖZALTILAR

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek takipçiye sahip bazı sosyal medya fenomenlerinin “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” yayınlarında “Key Drop” isimli site üzerinden dijital oyun oynadıkları ve bu oyunlardan kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtıklarını belirledi. Bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları ve insanları kumara teşvik ettikleri tespit edilen 19 şahıs için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine polis, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli sosyal medya fenomenlerini yakaladı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sonrasında İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi elde edildi.

KUMARIN TEŞVİKİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturmaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, bazı yayıncıların yurt dışında merkezi olan “Key Drop” adlı dijital platformlar aracılığıyla takipçilerini kumara teşvik ettiğini ortaya çıkardı. Yayıncıların bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların gerçek paraya çevrilebildiği belirlendi. Sistemdeki kullanıcılar, önce sisteme belirli bir miktarda para yatırıyor, ardından kutu açarak kazançlarının değeriyle diğer dijital ödülleri elde etmeyi hedefliyor. Tüm bu süreç, canlı yayınlarla izleyicilere aktarılıyor ve kumar oynamaya özendiriliyor.

Ekipler, yapılan incelemelerde dijital oyun videolarında yer alan bıçak ve silah gibi sanal eşyaların değerinin 1 liradan 10 milyon liraya kadar değiştiğini belirledi. Ayrıca, şüphelilerden biri olan F.K.’nın bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı ve bu eşyaların bazı platformlar kullanılarak banka hesaplarına aktarılabileceği tespit edildi.