Sosyal Medya Fenomenleri Gözaltına Alındı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve insanları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bu durum, gözaltına alınan fenomene Kemal Can Parlak’ın da dahil olup olmadığı ve neden gözaltına alındığı sorularını beraberinde getirdi.

SANAL DEVRIYE FAALİYETLERİ SONUCUNDA YAPILAN OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinin, “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” yayınlarında “Key Drop” isimli platform üzerinden oynanan dijital oyundan kazandıkları eşyaları gerçek para ile elde edebilmek adına sanal kasalar açtığını ortaya çıkardı. Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve insanları kumara teşvik eden 19 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafınca gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurtdışında olduğu bilgisi edinildi.

KUMARA TEŞVİK VE HAKSIZ KAZANÇ

Yürütülen soruşturmaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, belirledikleri bazı yayıncıların yurt dışı merkezli “Key Drop” adlı dijital platformlardan takipçilerini kumara teşvik ettiklerini tespit etti. Yayıncıların, bu platformdaki oyunlar aracılığıyla rastgele kutular açarak parasal değeri olan dijital eşyalar kazandıkları saptandı. Kazanılan eşyaların gerçek paraya dönüştürülmesi ile haksız kazanç elde ediliyordu. Oyuna katılan kişilerin, öncelikle sisteme para yatırdığı, ardından en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin, diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu ve bu sürecin canlı yayınlarla özendirildiği anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün incelemelerinde, dijital oyun içerikli videolardaki bıçak ve silah gibi sanal eşyaların 1 lira ile 10 milyon lira arasında değişen değerler taşıdığı belirlendi. Ayrıca, kazanılan eşyaların çeşitli internet siteleri üzerinden nakit paraya çevrilebildiği tespit edildi. Yüksek takipçiye sahip F.K. isimli zanlının, bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazanması ve bu eşyaların banka hesaplarına aktarılabilmesi durumu da gözler önüne serildi.