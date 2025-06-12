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Sosyal Medya Fenomenleri Gözaltına Alındı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve bu yolla haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade verme işlemleri Savcılıkta başladı.

DİJİTAL OYUN VE KUMAR İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen araştırmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği sanal devriye çalışmaları sonucunda, yüksek takipçili fenomenlerin sosyal medya platformları olan ‘Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok’ üzerinden yayın yaparken ‘key drop’ adlı siteden dijital oyunlar aracılığıyla sanal kasalar açtıkları ve bu yolla kazandıkları eşyaları paraya dönüştürerek kullanıcıları kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya isimli fenomenler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’nın Çağlayan’da bulunan binasına getirildi ve burada ifade verme işlemleri başladı.

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