Sosyal Medya Fenomenleri Gözaltına Alındı

SOCIAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden yayınlar açarak haksız kazanç sağladıkları ve insanları kumar oynamaya yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ünlü fenomen Ferhat Can Dama’nın da aralarında bulunduğu bu kişiler, siber suçlarla mücadele kapsamında yakalandı.

SANAL DEVRIYE FAALİYETLERİ VE GÖZALTILAR

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları sırasında, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerinin “Key Drop” adlı siteden kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etti. Bu durum, haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumara yönlendirdikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine sebep oldu.

İSTANBUL EMNİYETİ OPERASYON YAPTI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama ve diğer sekiz isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

KUMAR TEŞVİKİ VE HAKSIZ KAZANÇ

Yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın dijital platformlardaki oyunlar aracılığıyla takipçileri kumara teşvik eden yayıncıları izlediği tespit edildi. Yayıncıların, bu oyunlar içinde rastgele kutular açarak kazandıkları dijital eşyaların gerçek paraya çevrilmesiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Katılımcıların, öncelikle sisteme para yatırdığı ve oyunu oynadıktan sonra kazandıkları eşyalara erişim sağladığı bu süreç, canlı yayınlar aracılığıyla takipçilere de teşvik edildi.

DİJİTAL OYUNLARIN TEHDİDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemelerde, dijital oyun videolarında bıçak ve silah gibi sanal eşyaların değerlerinin 1 lira ile 10 milyon lira arasında değiştiği tespit edildi. Ayrıca, kazanılan dijital eşyaların çeşitli internet siteleri aracılığıyla nakit paraya dönüştürüldüğü belirlendi. Özellikle yüksek takipçiye sahip F.K. isimli zanlının bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde eşyalar kazandığı ve bu eşyaların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği bilgisi de edinildi.