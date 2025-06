Sosyal Medya Fenomenleri Gözaltına Alındı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli sosyal medya platformları sayesinde haksız kazanç sağladığı ve bireyleri kumara özendirdiği iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Bu kişiler, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan isimler arasında Necati Akçay yer alıyor. Yüksek takipçili sosyal medya fenomenleri, “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” üzerindeki yayınlarında “Key Drop” adı verilen site üzerinden oynadıkları dijital oyunu kullanarak diğer kullanıcılarla kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtıkları belirlendi.

SANAL DEVİRİYELERDE YAPILAN TESPİTLER

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen dijital devriye çalışmaları sonucu, bazı fenomenlerin yurt dışı merkezli “Key Drop” dijital platformlarındaki oyunlar aracılığıyla takipçilerini kumara teşvik ettiğine dair tespitler yapıldı. Yayıncıların, rasgele kutular açarak değerli dijital eşyalar kazandığı ve bunların gerçek paraya çevrildiği saptandı. Oyuna katılan kullanıcıların, ilk olarak sisteme yatırım yapmaları gerektiği, en değerli eşyanın kazanmasıyla da tüm dijital ödüllere ulaşmış oldukları, canlı yayınlar aracılığıyla takipçilere aktarılarak özendirildiği görüldü.

HAKSIZ KAZANÇ VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polisin düzenlediği operasyon sonucunda, sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş yakalandı. Yakalama kararı çıkarılan 8 şüphelinin 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında olduğu bilgisi elde edildi. Ayrıca, dijital oyun içerikli videolarda yer alan sanal eşyaların değerinin 1 lira ile 10 milyon lira arasında değiştiği belirlendi. Bu durum, sanal eşyaların çeşitli internet sitelerinden nakit paraya dönüştürülebilmesini sağlıyor. Yüksek takipçiye sahip F.K. isimli zanlının, 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı tespit edildi.