Sosyal Medya Fenomenleri Kumar Yüzünden Gözaltına Alındı

BİR GRUP SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli sosyal medya platformlarında yaptıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve insanları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni, adliyeye sevk edildi. Ferit Karakaya’nın da içinde bulunduğu şüphelilerin neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Haksız kazanç sağlamak ve kumar oynamaya teşvik etmekle suçlanan bu fenomenlerin tamamı, sosyal medya üzerinde büyük kalabalıklara ulaşmış kişilerden oluşuyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek takipçiye sahip bazı sosyal medya fenomenlerinin “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” gibi platformlarda yürüttükleri yayınlar sırasında, “Key Drop” isimli siteden oynadıkları dijital oyundan elde ettikleri eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etti. Bu durum, haksız kazanç sağlama ve insanları kumar oynamaya yönlendirme suçlamalarını gündeme getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuyla ilgili 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN GİZLİ DESTEĞİ

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli bireyleri yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlıların yanı sıra, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında olduğu bilgisi öğrenildi.

OYUN VE KAZANÇ SİSTEMİNE DAİR DETAYLAR

Yürütülen soruşturmalara göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı yayıncıların uluslararası “Key Drop” adlı platformlarda, takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti. Yayıncılar, belirli oyunlar kapsamında rastgele kutular açarak parasal değeri olan dijital eşyalar kazandı. Kazanılan eşyaların nakte dönüşebildiği ve sıkça özendirici bir şekilde canlı yayınlarda paylaşıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, yapılan incelemelerde dijital oyun içerikli videolarda görülen sanal eşyaların değerlerinin 1 lira ile 10 milyon lira arasında değiştiği ve internet siteleri aracılığıyla bunların nakit paraya çevrilebildiği belirlendi. Özellikle Ferit Karakaya’nın, bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı bilgisi dikkat çekiyor.