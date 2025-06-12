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Sosyal Medya Fenomenleri Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de aralarında bulunduğu toplamda 12 kişi, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağlayarak kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde nöbetçi hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR BEKLİYOR

İlgili detaylar ve gelişmelerle alakalı yeni bilgiler kısa süre içinde paylaşılacak.

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