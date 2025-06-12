Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Gözaltı

YÜKSEK TAKİPÇİLİ FENOMENLERE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma ile yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında belirli sosyal medya fenomenlerinin Key Drop adlı web sitesi üzerinden yayın esnasında sanal kasa açarak haksız kazanç elde ettiklerini ve izleyicileri kumara teşvik ettiklerini tespit etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi popüler platformlarda yayın yapan bu fenomenlerin, sanal kasalar aracılığıyla izleyicilerini kumara yönlendirdikleri öne sürüldü. İstanbul’da düzenlenen operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dışında yurt dışında bulunan 5 kişi için henüz işlem yapılamadı ve 2 kişinin de il dışında olduğu belirlendi. Ayrıca, bir kişinin firari durumda olduğuna dair bilgiler mevcut. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.