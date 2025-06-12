Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Gözaltı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YENİ OPERASYON

Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bazı fenomenlerin “Key Drop” isimli bir site üzerinden yayın sırasında sanal kasa açarak haksız kazanç sağladığını ve kullanıcıları kumara teşvik ettiğini tespit etti.

ON KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in verdiği bilgiye göre, Twitch, YouTube ve TikTok gibi popüler platformlarda içerik üreten fenomenlerin, sanal kasa açarak izleyicileri kumara yönlendirdiği iddia ediliyor. İstanbul merkezli yapılan operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 5 kişi yurt dışında olduğu için işlem yapılamadı, ayrıca 2 kişinin il dışında bulunduğu belirlendi. Bir kişi ise firari durumda olarak aranıyor. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.