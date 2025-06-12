Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Kişi

YÜKSEK TAKİPÇİLİ FENOMENLERE OPERASYON

Yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı fenomenlerin Key Drop adlı platform üzerinden yayın yaparken sanal kasa açtıklarını ve bu şekilde haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINANLAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Twitch, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcılara kumar oynama konusunda teşvikte bulunduğu iddia ediliyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların dışında, 5 kişinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 2 kişinin de il dışında olduğu tespit edildi. Bir kişi ise hala firari durumda. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.