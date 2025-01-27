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Sosyal Medya Hakareti Nedeniyle Tutuklama

sosyal-medya-hakareti-nedeniyle-tutuklama

TUTUKLAMA KARARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.” ifadesini kullandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, “Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır.” denildi. Bu gelişme, sosyal medyada yapılan paylaşımların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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