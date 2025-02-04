Sosyal Medya İçin İki Kademe Yaş Sınırı

YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye belirtti.

MEVZUATLAR HAZIRLANIYOR

Bakan Göktaş, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi için mevzuat çalışmalarının sona yaklaştığını açıkladı. Sosyal medya düzenlemelerinin amacı olarak çocukların internete girmesini yasaklamak olmadığını, sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedeflediklerini ifade etti. Göktaş, “Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak” dedi.

İKİ FARKLI KADAME ÇALIŞMALARI

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının belirlenmesi aşamasında “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” sözlerini kullandı. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki ana başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan, yaş tespitinin en doğru şekilde yapılması ve ailelerin çocuklarının bu platformlarda geçirdiği zamanı kontrol edebilmesi için ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi üzerine yükümlülükler getirmeyi planladıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakan Göktaş, sosyal medya platform temsilcileriyle tekrar bir araya geleceklerini belirtti. Daha önce hassasiyetlerinin dile getirildiğini, yine değerlendirmelerini ileteceklerini ifade eden Göktaş, “Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. “Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.