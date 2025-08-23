Sosyal Medya, İfşalarla Çalkalanıyor. Hukuk Mücadelesi Devam Ediyor

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALAR

Son günlerde sosyal medya, ardı ardına gelen ifşalarla adeta sarsılıyor. Taciz iddiaları, fotoğrafçılardan başlayarak oyunculara kadar uzanıyor. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin isminin geçtiği bu süreçte, yeni bir gelişme dikkat çekiyor. Oyuncu Aslıhan Gürbüz, meslektaşı Gizem Güçlü’nün yıllar önce başlattığı hukuk mücadelesini yeniden gündeme getiriyor. Gürbüz, sosyal medya üzerinden “2021 yılından bir ifşa, arkadaşımdan geliyor” ifadesini kullanarak Gizem Güçlü’nün yaşadıklarını paylaştı.

GİZEM GÜÇLÜ’NÜN HUKUK MÜCADELESİ

Gizem Güçlü’nün anlatımına göre, oyuncu ve menajer Ertunç Uygun, yaklaşık 10 yıl boyunca Güçlü’ye ait fotoğrafları ve kişisel verileri izinsiz şekilde ele geçirerek çeşitli sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturdu. Bu profiller aracılığıyla birçok kişiyle Gizem Güçlü kimliğiyle sanal ilişkiler yaşadığı öne sürülüyor. Bu zorlayıcı dijital istismar süreci sonrası Güçlü, savcılığa başvurarak şikayette bulundu.

Yargı sürecinde, Ertunç Uygun hakkında açılan davanın 12 Kasım 2021’de görülen son duruşmasında mahkeme, sanığın TCK 136/1 maddesi uyarınca ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçunu işlediğine hükmetti. Uygun, bu suçlamadan dolayı 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Gizem Güçlü, yaşadıklarını sosyal medyada şu şekilde duyurdu: “Kanıtlar doğrultusunda, yaklaşık 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun’dan yaklaşık 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun’un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”