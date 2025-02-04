Sosyal Medya Kısıtlamasında İki Yeni Adım

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE YENİ GELİŞMELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya alanında yürütülen mevzuat çalışmalarının sona yaklaştığını ifade etti. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukların internete girmesini engellemeyeceklerini vurgulayan Göktaş, “Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak” diye belirtti.

PLATFORMLARA YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLİYOR

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi çerçevesinde platformlara yönelik iki ana yön üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu kapsamda, 16 yaş altındaki çocukların hesap açması sırasında yaşın doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için platformlara ciddi yükümlülükler getirmeyi düşündüklerini aktardı. Ayrıca, ailelerin çocuklarının sosyal medya aktivitelerini takip etmeleri için çeşitli ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi konusunda platformlara yükümlülükler getirileceğini ve ihlal durumunda yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

EBEVEYN SORUMLULUĞU ÖNE ÇIKIYOR

Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunmasında ebeveynlerin de önemli roller üstlenmesi gerektiğini belirtti. Yasal düzenlemenin yalnızca ebeveynlerin aktif sorumluluğu ile etkili olabileceğini dile getiren Göktaş, “Anne babalar artık ‘Dijital ebeveynlik’ diye adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma yeteneğine sahip olmalılar” dedi. Bakan, bu konuda ailelere gerekli eğitimleri sunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

İLERİDEKİ TOPLANTILAR VE HEDEFLER

Bakan Göktaş, sosyal medya platform temsilcileriyle tekrar görüşmeyi planladıklarını açıkladı. Daha önce dile getirdikleri hassasiyetleri yeniden aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Göktaş, bu yıl ilgili kurumlarla iş birliği yaparak sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmek için milletvekillerinin desteğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.