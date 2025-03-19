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Sosyal Medya Platformlarına Erişim Sorunu 2025

19 MART 2025’TE YAŞANAN SOSYAL MEDYA SORUNLARI

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren ciddi bir erişim problemi ile karşılaşıyor. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook ve YouTube gibi popüler platformlara girişte yaşanan aksaklıklar, kullanıcılar için büyük bir sıkıntı oluşturuyor.

İNTERNET İLE İLGİLİ SORUNLAR NEDENİYLE KAFALAR KARIŞIK

Bu sabah saat 06.00 itibarıyla Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal paylaşım platformlarında erişim sorunları ve akış yenileme problemleri yaşanıyor. Sorunun kesin nedeni hala belli değil ve erişim engeli kararı bulunmuyor. Kullanıcılar ise “Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?” ve “Instagram, Twitter ve YouTube’a neden girilemiyor?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

TEKNOLOJİ UZMANLARINDAN GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube’un normal hale ne zaman döneceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak teknoloji uzmanları, bu tür küresel kesintilerin genellikle birkaç saat içinde çözüldüğünü belirtiyor. Resmi açıklamalar geldikçe kullanıcıları bilgilendireceğiz.

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