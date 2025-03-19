Sosyal Medya Platformlarına Erişim Sorunu Yaşanıyor

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YAŞANAN GÜNDEM SORUNU

Bugün sabah saat 06.00’dan itibaren Instagram, Twitter ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarında erişim ve akış yenileme problemleri ortaya çıkıyor. Kullanıcılar bu aksaklıklar karşısında “Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?” gibi sorular sorarak neyin yanlış olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen detaylar…

ERİŞİM PROBLEMİNİN NEDENİ

Instagram, Twitter ve YouTube’da yapılan hata tespit raporuna göre, saat 06.00 itibarıyla geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Sosyal medya için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış herhangi bir kapama veya erişim engeli kararı mevcut değil. Ancak bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği düşünüldüğü için sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşanıyor. YouTube üzerindeki erişim probleminin ne olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, akışlarının düzelip düzelmediğini kontrol etmek amacıyla zaman zaman akış yenilemeye çalışıyor. Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadığını “Downdetector” isimli siteye bildiren kullanıcılara, TikTok ve YouTube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.