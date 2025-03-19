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Sosyal Medya Platformlarında Erişim Sorunları Yaşandı

ERİŞİM PROBLEMLERİ GENİŞLEYİYOR

Erişim sorunları, sadece Instagram’la sınırlı kalmayıp, Twitter (X), Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında da benzer problemler ortaya çıkıyor. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken sıkça hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu gelişmeler, “19 Mart’ta sosyal medya platformları neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getiriyor.

INSTAGRAM’A YÖNELİK BEKLENTİLER

Kullanıcı raporları, Instagram şirketinde bazı problemler yaşandığını gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları, “Peki, Instagram ne zaman açılacak? 19 Mart Instagram açılacak mı?” soruları üzerinde yoğunlaşıyor. Bu durum, kullanıcıların platformdan beklediği hizmetin ne zaman düzeleceğine dair belirsizlik yaratıyor.

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Denizli’de Şehit Yakınlarına Övünç Madalyası Verildi

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl etkinliği kapsamında, 3 şehit yakını ve 5 malul gaziye ödüller verildi.
Haberler

Instagram Erişim Sorunları Yaşanıyor Mu?

Instagram, kullanıcıların 19 Mart Çarşamba günü giriş yapamadığı teknik sıkıntılar yaşadı. Erişim sorunlarıyla ilgili merak edilen sorular gündeme geldi.

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