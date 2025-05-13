Sosyal Medya, Siber Suçların Merkezi

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI VE SİBER SUÇLAR

Sosyal medya platformları, son dönemlerde sadece iletişim ve paylaşım alanı olmanın ötesine geçerek siber suçların en yaygın şekilde yaşandığı dijital alanlar haline geldi. Özellikle ünlü kişilerin ve onların aile üyelerinin hesapları, siber korsanların en çok hedef aldığı alanlardan biri olmaya devam ediyor. Bu duruma en son örnek, ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan’ın annesine yönelik yaşanan siber saldırı oldu.

Alişan, annesinin Instagram hesabının kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu ve hızlı bir şekilde binlerce takipçisine ulaşan bir açıklama yaptı. Bu süreçte takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyardı. Alişan, “Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil… En yakın zamanda hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz… Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!” dedi.

SİBER SALDIRILARIN ARTTIĞI PLATFORMLAR

Son yıllarda özellikle Instagram, Facebook ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformları, kimlik avı (phishing), şifre kırma ve zararlı yazılım kullanarak hesap ele geçirme girişimlerinin merkezi haline geldi. Siber saldırganlar, bu yöntemler aracılığıyla yalnızca kişisel verilere ulaşmakla kalmıyor; aynı zamanda maddi kazanç sağlamak, kullanıcıların çevresini dolandırmak ya da ünlülerin imajını zedelemek için hesapları kullanabiliyor.