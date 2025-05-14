Sosyal Medya Silah Teşhiri Operasyonu: 14 Gözaltı

POLİS OPERASYONU SERİSİ SANAL DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Konya’da, sosyal medya üzerinde ateşli silahları teşhir eden ve kamu güvenliğini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Alınan bilgilere göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu tür tehditkar paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyona 38 ekip katıldı ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz tüfek, 119 adet kurusıkı fişek, 9 adet 9.19 mm fişek, 14 adet kartuş, 5 adet bıçak, 4 adet muşta, 2 adet teleskopik jop, 1 adet ninja yıldızı ve 1 adet uyuşturucu hap yer aldı.

KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA İŞLEMLER YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si için ayrıca Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldığı bildiriliyor. Bu operasyon, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen benzer tehditler konusundaki hassasiyetin arttığı bir dönemde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.