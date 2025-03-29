Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI

İstanbul Başakşehir’de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden yapılan küfürleşme sonrası başlayan kavga, maalesef cinayetle sonuçlandı. Sokakta bir araya gelen Kudbettin Berat Çimenli (16) ve Kağan İ., birbirlerine çekiç ve bıçakla saldırarak ciddi bir çatışma içine girdi. Kudbettin Berat Çimenli, bu kavgada hayatını kaybetti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi’nde gerçekleşen bu olayda, Nigar’daki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ., bilinmeyen bir sebepten dolayı kavgaya tutuştu. İddialara göre, Kağan İ. çekiçle vururken, Kudrettin Berat Çimenli de bıçakla karşılık verdi. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki insanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Kudbettin Berat Çimenli, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAĞAN İ.’NİN İFADESİ

Kudbettin Berat Çimenli, hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kağan İ. olay yerinden kaçtı. Daha sonra polis tarafından yakalanan şüphelinin ifadesinde “Önce o bana çekiçle vurdu, bende kendimi korumaya çalıştım” dediği bildiriliyor. Sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın nedenini bilmediğini ifade eden Kağan İ., olay günü karşılaşınca kavgaya tutuştuklarını ve kendisini korumak amacıyla bıçağını rastgele salladığını aktardı.