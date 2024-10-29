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Sosyal Medya Uygulamaları Sorun Yaşadı

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METAL İKİLİNİN YAŞADIĞI GLOBAL SORUNLAR

Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, kullanıcıları tarafından çeşitli sorunlar bildirilirken dünya genelinde aksaklıklar yaşandığı duyuruldu. Daily Mail’de yer alan habere göre, Instagram ve Facebook’un karşılaştığı kesintileri takip eden Downdetector, bu sorunların İngiltere, ABD, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde görüldüğünü açıkladı.

INSTAGRAM’DA GÖZLEMLENEN SORUNLAR

Instagram için bildirilen aksaklıkların yüzde 62’si uygulamanın kendisinden kaynaklanırken, yüzde 27’si sunucu bağlantısı problemleriyle ilişkilendiriliyor. Yüzde 11 oranındaki sorun ise paylaşımlarla ilgili olarak rapor edildi. Bu kesintiler, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini olumsuz etkiliyor.

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