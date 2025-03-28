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Sosyal Medya Yaş Sınırlaması Bu Yıl Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarına uygulanacak yaş sınırlaması düzenlemesini bu yıl içerisinde hayata geçireceklerini açıkladı. Uraloğlu, sosyal medyaya yönelik yaş sınırlaması konusunun uzun süredir tartışıldığını belirtti ve bu konuda yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAZIRLANIYOR

Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını ele aldıklarını aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Sosyal medya kullanımında 13-16 yaş arasındaki bireylerin ebeveyn iznine tabi olması gerektiği ve 13 yaş altındaki kullanıcılar için ise herhangi bir izne yer verilmemesi gerektiği yönünde bir uzlaşı sağladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu görüşmelerin sonucunda elde ettikleri çerçeveyi somut bir hale getireceklerini ve “Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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