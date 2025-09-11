Haberler

Sosyal Medya, Yılan, Pirana, Dehşet

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayımlanan bir görüntü, hızla dikkati üzerine çekti. Bir grup insan, bir akvaryuma dolu piranalarla birlikte canlı bir yılan bıraktı. O anlar izleyenlerde büyük bir dehşet yaratmayı başardı. Akvaryuma atılan yılan, piranalar tarafından kısa sürede hedef alındı. Sürüler halinde saldıran piranalar, yılanı dakikalar içinde parçalayarak etkisiz hale getirdi.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı olay karşısında sert tepkiler gösterdi. Yorumlarda, “İşkenceden farksız”, “Canlılara eziyet etmeyi eğlenceye çevirmişler” ve “Doğanın dengesiyle oynamak vahşet” gibi ifadeler ön plana çıktı. Hayvanseverler, bu tür görüntülerin vahşet içerdiğini belirterek, paylaşımın derhal kaldırılmasını talep etti.

