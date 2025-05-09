Sosyal Medyada Ekrem İmamoğlu Akımı

SOSYAL MEDYADA YENİ TREND

Son günlerde sosyal medya platformlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Çok sayıda kullanıcı, profil fotoğraflarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirmeye başladı. Bu durum, sosyal medyada “Ekrem İmamoğlu profil fotoğrafı akımı nedir?” sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcıların bu toplu değişimin arkasında ne tür bir mesaj olduğunu ve neden bu yola başvurduklarını merak ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu profil fotoğrafı akımı, 27 Mart 2025 tarihindeki siyasi gelişmelerin ardından ortaya çıktı. O gün, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığına dair haberler kamuoyunda büyük yankı buldu. İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarında “15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadesi yer alan kapak görsellerinin güncellenmesiyle, bu paylaşımlar sembolik bir destek gösterisi olarak geniş kesimlerin dikkatini çekti.

Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları, profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu’nun resmiyle değiştirmeye başladı. Bu dijital dayanışma hareketi, X (Twitter), Instagram ve Facebook gibi platformlarda yayıldı ve binlerce kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılar, bu yöntemle İmamoğlu’na karşı uygulandığı öne sürülen siyasi baskılara tepki göstermeyi ve demokratik duruş sergilemeyi amaçlıyor.