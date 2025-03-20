Sosyal Medyada Ekrem İmamoğlu Paylaşımları Soruşturması

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona dair sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan 261 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Bu süreçte, polis soruşturma kapsamında toplam 37 şüpheliyi gözaltına alıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, yapılan paylaşımlar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleşiyor. Bu bağlamda, paylaşımlarını değerlendiren güvenlik birimleri, yasadışı faaliyetlere karışan hesapları belirleyerek gerekli hukuki işlemleri başlatmış durumda.