Gündem

Sosyal Medyada Ekrem İmamoğlu Paylaşımları Soruşturması

sosyal-medyada-ekrem-imamoglu-paylasimlari-sorusturmasi

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona dair sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan 261 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Bu süreçte, polis soruşturma kapsamında toplam 37 şüpheliyi gözaltına alıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, yapılan paylaşımlar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleşiyor. Bu bağlamda, paylaşımlarını değerlendiren güvenlik birimleri, yasadışı faaliyetlere karışan hesapları belirleyerek gerekli hukuki işlemleri başlatmış durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

TCMB Döviz Satım İşlemlerine Başlayacak

Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemleri hakkında önemli bir duyuru gerçekleştirdi.
Gündem

Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları

Dul ve yetim aylıklarının eş zamanlı alınmasını sağlayan SGK düzenlemeleri, başvuru şartları ve ödeme kriterleri ile detaylandırıldı. Bu konudaki yenilikler önemli fırsatlar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.