Sosyal Medyada Erişim Sorunları Yaşandı

SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMLERİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunları, kısa sürede yoğun bir ilgiyle gündemin üst sıralarına taşındı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre, bu problemler özellikle gece saat 23.30 civarında daha belirgin hale geldi. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde, gecikmeler, içeriklerin yüklenmemesi ve değişik hata kodlarıyla karşılaşılması dikkati çekiyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kesintileri takip eden bağımsız teknik servislerin ortaya koyduğu raporlar, Türkiye genelinde oldukça dikkate değer bir erişim problemi olduğuna işaret ediyor.

PAYLAŞILAN BİLDİRİMLER HATA MESAJLARINI GÖSTERİYOR

Kesintilerin yalnızca bölgesel mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Öte yandan, 8 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.30 itibarıyla, Türkiye’nin birçok bölgesinde sosyal medya platformlarına girişte sıkıntı yaşandığı bilgisi verildi. Kullanıcılar, özellikle hesaplarına giriş yapmaya çalışırken ve akışlarını yenileme girişimlerinde hata mesajları ile karşılaşıyor. Art arda gelen kullanıcı bildirimleri, olağan dışı bir kesinti yaşandığını ortaya koyuyor. Şimdi ise kullanıcılar, Instagram’ın ne zaman normal bir şekilde çalışmaya başlayacağını merak ediyor.