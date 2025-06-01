Sosyal Medyada Hakaret Suçundan Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİNE YÖNELİK HAKARET SUÇU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline sosyal medya aracılığıyla hakaret eden şüpheli, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından tutuklandı. Nuri B. isimli şüphelinin, X sosyal medya platformunda Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlendi. Bu durum üzerine şüpheli hakkında derhal bir soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDEN TUTUKLANDI

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Nuri B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, Nuri B. “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından tutuklanma kararı aldı.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYITLARI VE BİLGİLERİ

Söz konusu kişi hakkında yapılan incelemeler sonucunda, daha önce “tehdit”, “şantaj”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “kasten yaralama” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” gibi suçlardan toplam 12 kaydının olduğu belirlendi. Bu durum, Nuri B.’nin geçmişteki suçları ile birlikte daha geniş bir değerlendirmeye tabi tutulmasına neden oldu.