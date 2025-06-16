Sosyal Medyada Kandı, Bıçaklandı

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki Botan B., sosyal medyada açtığı sahte hesapla 17 yaşındaki arkadaşı Furkan C. ile bir süre iletişim kurdu. Kendini kadın olarak tanıtan Botan, sabah saatlerinde bir restoranın önünde Furkan ile yüz yüze geldi. İkili arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında Furkan, Botan’ı sırtından bıçaklayarak öldürdü. İki arkadaş arasındaki kavga ve saldırganın kaçışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ANLAMLI BİR YERDE YAŞANDI

Olay, saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Botan B., sosyal medya üzerinden Furkan’ı kandırarak buluştu. Restoranın önünde Furkan’ın bıçaklı saldırısına uğradı. İlk önce tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya girdi. Furkan, arkadaşını defalarca bıçakladı. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalışırken, Furkan olay yerinden kaçtı ve durumu görenler hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KAMERALARDAN ŞOK GÖRÜNTÜLER

Botan B., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, Botan hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan Furkan C.’yi kısa sürede yakaladı. Görüntülerde, Furkan’ın Botan B.’yi birçok kez sırtından bıçakladığı anlar görünmekte. Botan bisikletten inmesine rağmen ayakta kalmaya çalıştı, fakat bir süre sonra yere düştü.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Kavga anına müdahale eden Volkan Demir, “Buradan baktığımda çocuk sırtından vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. O da buranın esnaflarından biriydi. Aralarında ‘küfür’ yüzünden bir tartışma başladı. Çocuk, bisikletle çorba almaya gelmişti. Vurulduktan sonra ambulans geldi, müdahale ettiler, hastaneye götürdüler. Hastanede yaşamını yitirdi. Vurduktan sonra kaçan çocuğu da yakalamışlar” ifadelerini kullandı. Kaçan Furkan’ın yakalanma çalışmaları devam ediyor.