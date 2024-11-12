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Sosyal Medyada Satılan Sucuk Operasyonu

sosyal-medyada-satilan-sucuk-operasyonu

AFYONKARAHİSAR’DA SUCUK OPERASYONU

Afyonkarahisar’da jandarma, bozulmuş ve etiketleri değiştirilmiş sucukları sosyal medya üzerinden satışa sunan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan toplam 1 ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.

SUCUK SATIŞI YAPANLAR YAKALANDI

Yapılan bilgilendirmelere göre, bu operasyon, sağlığa zararlı ürünlerin satışını engellemek amacıyla gerçekleştirildi. İlgili şahısların, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleri satışı yaptığı tespit edildi. Elde edilen sucuklar, jandarma tarafından incelenerek imha edilmek üzere gerekli işlemlere başlanacak.

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