More
Gündem

Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Sonrası Gözaltı

sosyal-medyada-silah-paylasimi-sonrasi-gozalti

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞARILI OPERASYON

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat paylaşımı yapan şüphelilerin yakalanmasına dair kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucunda, silahlı paylaşımlar gerçekleştiren ve kamuoyunda korku yaratan 12 şüpheli belirlendi.

BASKINLARDA BÜYÜK MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere gerçekleştiren baskınlarda, şüphelilerin evlerinde çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 havalı tüfek, 263 av tüfeği kartuşu, 36 fişek, 3 bıçak, muşta, seyyar dipçik ve seyyar gez bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

BofA’nın En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse

Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün işlem hacmine dayalı olarak gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri duyuruldu.
Gündem

BIST100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı

BIST100 endeksi, 32.7 puanlık artışla gün sonunda 9.807,10 puana ulaştı. Günlük işlem hacmi ise 102,753 milyar TL olarak gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.