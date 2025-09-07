Sosyal Medyada Suç İşleyecek 14 Hesap

HESAP YONETICILERI HAKKINDA ISLEM BASLATILDI

Sosyal medya platformlarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suç işlemeye tahrik” içerikli mesajlar paylaşan 14 hesap yöneticisi için işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlar yapan hesaplar üzerine harekete geçtiklerini duyurdu.

EMNIYETTEN ACIKLAMA

EGM, gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde bazı sosyal medya hesaplarından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçlarını işleyen 14 şüpheli hesap yöneticisini tespit ettiklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

CALISMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, EGM provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan diğer hesapların tespit edilmesi için çalışmalarına sürdüğünü hatırlattı.