Sosyal Medyada Tıkladı, 600 Bin TL Borçlandı

ANTALYA’DA DOLANDIRILMA VAKASI

Antalya’da yaşayan 60 yaşındaki emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada gördüğü bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ifade ediyor. Gülcemal, “Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girmeye çalıştım, ancak giremedim. Bankanın şubesine gidince ise adıma 600 bin TL’lik kredi çekildiğini öğrendim.” diyerek yaşadığı durumu aktardı. Gülcemal, hemen yetkililere durumu bildirip suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve emekli maaşıyla böyle bir borcu ödeyemeyeceğini, bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı.

MOBİL BANKACILIK DOLANDIRICILIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Gülcemal’in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığının giderek arttığına dikkat çekiyor. Atmaca, bu tür dolandırıcılıkların genellikle gece saatlerinde ve kısa bir süre içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bankaların güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Atmaca, “Hesaplar hızla boşaltılıyor, krediler çekiliyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, mağdurların savcılığa başvurmasının önemini vurgulayarak, “Savcılığa başvurduğunuzda banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün.” dedi.