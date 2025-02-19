More
Gündem

Sosyal Medyada Tıkladı, 600 Bin TL Borçlandı

sosyal-medyada-tikladi-600-bin-tl-borclandi

ANTALYA’DA DOLANDIRILMA VAKASI

Antalya’da yaşayan 60 yaşındaki emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada gördüğü bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ifade ediyor. Gülcemal, “Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girmeye çalıştım, ancak giremedim. Bankanın şubesine gidince ise adıma 600 bin TL’lik kredi çekildiğini öğrendim.” diyerek yaşadığı durumu aktardı. Gülcemal, hemen yetkililere durumu bildirip suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve emekli maaşıyla böyle bir borcu ödeyemeyeceğini, bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı.

MOBİL BANKACILIK DOLANDIRICILIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Gülcemal’in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığının giderek arttığına dikkat çekiyor. Atmaca, bu tür dolandırıcılıkların genellikle gece saatlerinde ve kısa bir süre içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bankaların güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Atmaca, “Hesaplar hızla boşaltılıyor, krediler çekiliyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, mağdurların savcılığa başvurmasının önemini vurgulayarak, “Savcılığa başvurduğunuzda banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün.” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray’dan TFF’ye Yabancı Hakem Eleştirisi

Galatasaray, derbi öncesi yabancı hakemle ilgili yapılacak toplantıya dair açıklamalarda bulundu.
Gündem

Galatasaray’ın TFF’ye Yabancı Hakem Eleştirisi

Galatasaray, derbi öncesi yabancı hakemle düzenlenecek toplantı hakkında açıklama yaptı. Kulüp, sürecin önemine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.