Sosyal Medyada Video Tartışma Yarattı

VIDEO, EBEVEYNLER ARASINDA YANKI UYANDIRDI

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video, ebeveynlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yurt dışında yaşayan bir anne tarafından paylaşılan bu görüntü, mama ile beslenen ve anne sütüyle beslenen iki çocuğun fiziksel farklılıklarını gözler önüne seriyor.

FİZİKSEL FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Videoda, mamayla beslenen çocuğun daha kısa boylu ve zayıf olduğu, oysa anne sütüyle beslenen kardeşinin daha uzun boylu ve kilolu olduğu belirgin bir şekilde görünüyor. Bu durum, anne sütünün bebek gelişimi üzerindeki etkileri hakkında yeni tartışmaları gündeme getiriyor.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

